KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Eylül 2024 16:05
Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası Problemi

Arkadaşlar merhaba 4 senelik ibf mezuniyim merkezi atamalarda 6225 kodlu meb onaylı bilgisayar sertifikası isteniyor bunu halk eğitim merkezleri veriyor fakat bulunduğum yerdeki halk eğitim merkezinde sınıflar sürekli doluyor en son hemba açıldı oradan uzaktan eğitim şeklinde alabilirsiniz dendi fakat bazı yerlerde uzaktan eğitimdeki katılım sertifikası kurs bitirme değil 6225 koduna olmuyor deniliyor hemba.gov dan alıp merkezi atamalarda bir sıkıntı yaşayan oldumu bilgilendirirseniz sevinirim


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
19 Eylül 2024 17:19

Bu bilgisayar konusunu ben de araştırdım forumda eskiden açılan başlıklarda ünide alınan temel bilgi


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
19 Eylül 2024 17:26

telden yazıyordum mesajım tam gitmemiş


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
19 Eylül 2024 17:27

Bu bilgisayar konusunu ben de araştırdım forumda eskiden açılan başlıklarda ünide alınan temel bilgisayar dersi sertifika gibi sayılıyor yazmışlar. Konuya tam hakim veya direkt bu kadroda görev yapan biri aydınlatırsa sevinirim

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

4001 kaç puana düşer?2024/2Tezli yl yapmak mı doktora yapmak mı?P3 79 bölüm iktisat sıralama 1100 m7 yani İİBF sıralama 5700 İİBF kadrosundan yada düz memurluk atanKPSS matematik için çalışma önerileriAralık ataması2024/1 Merkezi Atama82 p3 puanı ve yds 50 ile merkeziden kite uzman yardımcısı olmakMühendislik için Kit mi tavsiye edersiniz Bakanlık mı?4453 muhasebe mezunları

Sözlük

lokma 1 Er Ryan'ı Kurtarmak 1 zorla kredi kartı vermeye çalışmak 1 internetin 8 yıl sonra çökeceği kehaneti 1 Ben Zamanı 1 gonya 2 çay tiryakisi 5 Bugün olanlar 2 denisova mağara kızı 1 meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 8

Son Haberler

Genç sağlık çalışanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiDolar günü düşüşle kapattı20 bin öğretmen alımı atama mülakat sonuçları açıklandı mı?Bakanlıktan görme engelli gazilere akıllı baston desteğiİsrail Genelkurmay Başkanı'nın kuzeydeki savaş planlarını onayladığı bildirildi

Editörün Seçimi

Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !