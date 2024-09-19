Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Eylül 2024 16:09
Deniz Subayı Gemi Kaptanı

Merhaba,

Deniz subayı gemi kaptanı olabilir mi? Nasıldır? Ne gibi süreçler gerektirir, bilgisi olanların cevaplarını rica ediyorum.

Teşekkürler.İyi günler.

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