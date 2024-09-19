Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Eylül 2024 16:42
enflasyon yıl sonu yıl sonu 41,5

enflasyonun yıl ssonu 41,5 olması durumunda memur zam oranı tam olarak ne oluyor hesaplaamyı bılen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim


satac123
Şube Müdürü
19 Eylül 2024 17:51

İlk 6 aylık enflasyon 24,73 çıkmıştı. Yıllık enflasyonun yüzde 41,5 olması için 2. altı aylık enflasyonun 141,5/124,73=13,45 olması gerekiyor. Bu durumda ocak memur maaş artışı 113,45/110*106=9,32 olur. Çok öncelerden de söylediğim gibi ocak artışının yüzde 10 u geçeceğini düşünmüyorum.

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