Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Eylül 2024 17:06
Yıllık İzin Kullanamama Hk

Merhaba. Önceki yıldan devreden yıllık iznimi amir vermiyor. Aralıkta 6 gün iznim yanacak ve kullanamıyorum. 657 de de herhangi bir ibare bulamadım bu konuyla ilgili. Ne yapılabilir acaba böyle bir durumda?

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