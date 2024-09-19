KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Eylül 2024 18:03
KPSS atama sağlık bakanlığı

Merhaba, KPSS 2024 puanım 88.5 ve diyetisyenlik branş sıralamam 891. Önümüzdeki iki yıl içinde sağlık Bakanlığına atanma şansım var mi, şehir hastanelerinin açılmasıyla branşımda alımlar artar mı? Ya da düz memur olarak vs gbs ye falan atanabilir miyim?

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