Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2024 18:33
Sözleşmeli ikm yim eş tayini 3 yıl mı

Lütfen bilgisi olan yazsın yakın zamanda hiç mi tayini çıkan olmadı başvuran red olan birbirimizi bilgilendirelim

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