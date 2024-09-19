Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Eylül 2024 18:42
aranmadan önce doğum yapan sözleşmeli memur
göreve başlar başlamaz 24 aya kadar olan ücretsiz izin hakkını kullanabilir mi? prosedür nasıl işliyor bilen var mı?

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurluk kalkıyor muMemurların Çözüm Bekleyen SorunlarıGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikLisans bitti, kademe ve derece ne olurProgramcı Unvan Değişikliği Hk.enflasyon yıl sonu yıl sonu 41,5Maaş Promosyonunda Asgari Tutar Ne Olmalı?Alan değişikliği

Sözlük

kahve delisi 2 sahibinin sesiyle okunanlar 1 kendine müslüman 2 idal 1 mesai arkadaşına borç verip peşinden koşan gafil insan 2 kabak çekirdeğinin sadece çekirdek kısmını yiyebilmek 2 duruş bozukluğu 1 güne bir tespit bırak 3 mandalina 1 internetin 8 yıl sonra çökeceği kehaneti 1

Son Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldıBakan Tunç açıkladı: İki ilde idare mahkemesi kurulacak4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan midibüs şoförü tutuklandıMilli Savunma Bakanlığı'nda 'Gaziler Günü' programı düzenlendiKadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Editörün Seçimi

Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !