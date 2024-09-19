Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Eylül 2024 20:04
Özel egitim ve normal egitim

merhabalar. orta okulda 28 saat derse giriyorum 7. sinif ozel alt siniftada 2 saat derse giren branş ogretmeni 10 saate 1 saat ek dersini alirmi.. yani toplamda 30 saat oluyor 3 saat alir mi ayri mi hes3planiyor


Ozanevren
Aday Memur
19 Eylül 2024 20:05
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Toplam 1 mesaj

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