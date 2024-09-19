Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Eylül 2024 21:18
Aylik ve gunluk plan
Arkadaslar boyle bir yazi geldi,yapilacak mi durum nedir ?

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