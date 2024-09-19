Eyt ile emeklllik

9 Eylül 1999 tarihinden önce en az 1 gün geçerli sigortası (emekli sandığı, SSK ya da bağ-kur fark etmez) olan HERKES EYT?lidir. Siz de öylesiniz ki onay vermişler. Zaten e devletçinizdeki Çalışma Hayatım kısmında da bunu görebilirsiniz.

Farklı statülerde hizmeti olan kişilerin emeklilik işlemleri uzayabilir. Sabırlı olun, inşallah işleminiz hayırla sonuçlanacaktır.

Bu arada bu zamanda emekli olabilme cesareti gösterdiğiniz için tebrik ederim. Ben edemiyorum maalesef.