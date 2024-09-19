Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Eylül 2024 21:38
Eyt ile emeklllik

Arkadaşlar EYT çıktıktan sonra hizmet birlestirmesi yaptım. 05.10.1998 tarihinde SSK baslangicim var. 850 gün prim ödendi. Bu arada ben mühendisim. Ancak firmalar normal işler kodu ile prim yatırmış muhendis olarak değil. O zamanlar takip edebileceğimiz bir sistem yoktu. Sonra 30.06.2003 te muhendis olarak memur oldum. Memuriyet 6990 gün ssk 850 gün toplam 7840 günüm var. Hitapta 7438 sk kapsamında emekli olabilir yazıyordu çalışma hayatim hepsi dolu gözüküyordu. Ağustosta emeklilik dilekçesi verdim. Ne ikramiye ne maas hiçbir şey yok. Arıyorum açan yok yazıyorum cevap yok. Birileri tutturmuş memuriyetin 7200 gün değil emekli olamazsın diyor. Olsan Bile muhendis maasi da alamazsın diyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu konuda tecrübesi fikri olan var mı. Benden sonra dilekçe verenler hem ikramiye hem maas aldılar.Bu arada emeklilik dilekçesi verdikten sonra kurumumdan emeklilik onayi geldi ona istinaden 19.08.2024 tarihinde ilisik kestim. Uygun olmasa onay gelirmiydi.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
19 Eylül 2024 22:01

9 Eylül 1999 tarihinden önce en az 1 gün geçerli sigortası (emekli sandığı, SSK ya da bağ-kur fark etmez) olan HERKES EYT?lidir. Siz de öylesiniz ki onay vermişler. Zaten e devletçinizdeki Çalışma Hayatım kısmında da bunu görebilirsiniz.

Farklı statülerde hizmeti olan kişilerin emeklilik işlemleri uzayabilir. Sabırlı olun, inşallah işleminiz hayırla sonuçlanacaktır.

Bu arada bu zamanda emekli olabilme cesareti gösterdiğiniz için tebrik ederim. Ben edemiyorum maalesef.


Mühici
Aday Memur
19 Eylül 2024 22:16

Borcumu ikramiyeyle kapatmak için emekli oluyorum mecbur kaldım

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