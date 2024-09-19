Mühendis Tek-Sen Sendikaları Dağılıyor mu?

Aylar önce odamıza gelen 2 uzun erkek arkadaş bir hanımefendi ve beraberinde bir kaç arkadaş daha sendikaya üye olmamız için telkinlerde bulunmuş ancak kibar dille reddetmiştim. İyi ki de reddetmişim. Şuan o sendikaya üye olanların konuştuklarına bakıyorum iyi ki bu organizasyonun içinde olmamışım. Neden mi? O uzun arkadaşlardan biri sendika başkanı olan bir gece yarısı istifa etmiş diğer uzun arkadaş onun yerine başkan olmuş bu seferde istifa eden uzun arkadaş "sendikamı, sendika ağalarına bırakmam" diye mücadeleye başlamış . Ahali "Gardaş sen niye istifa ediyon? Böyle istifa mı olur? Bizi niye yarı yolda bıraktın "dememiş . Üstelik "Başkanım da Başkanım sensiz olmaz Başkanım" demişler. Tabi bu sırada öğrendik ki üyelerinin de yer aldığı whatsapp grup yöneticiliklerini de yeni başkana ve eski yol arkadaşına bırakmamış. Allahtan sendika ağası değilmiş ağalığa karşıymış ya bide ağa olsaydı nolurmuş değil mi ?. Bunun dışında 2 tane mühendis tek sen sağlık sendikası kurulmuş 3. ne zaman açılacak? 2 sendika açana 1 sendika hediye kampanyası başladı mı? Konfederasyon kurmaya kalkışan bu arkadaşlar şimdi kim başkan olacak tartışmasına başlamışlar. Enerji mi olsun bayındır mı yoksa yerel mi? . Onlara önerim hızır idi yunus idi hızır idi yunus idi diyerek bir seçim yapmaları ve sonunda feraha ermeleridir. Ha bu arada Yerel kolu konfederasyona girmeyecekmiş olaylara gel Mühendislerin kurduğu sendikalardaki entrikalar Game Of Thrones dizisini aratmıyor seyir zevki çok yüksek. Keşke sinema filmi çıksaydı gişe rekoru kırardı. Mühendis tek sen sendikaları için yolun sonu göründü. Bu hikayenin sonu mutlu bitmeyecek üzgünüm.