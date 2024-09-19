KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Eylül 2024 23:03
KPSS puan kullanımı
arkadaşlar merhaba. KPSS puanımı aynı anda birden fazla alımda kullanabilir miyim? mesela pomeme başvurdum eş zamanlı olarak başka bir kurumada başvurabilir miyim?

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