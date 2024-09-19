Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Eylül 2024 23:09
Dönüştürülen Anaokulu Müdür Yardımcıları Tercih Süreci

Eski Bakan Mahmut Özer zamanında açılıp Bakanımız Yusuf Tekin tarafından açıldıkları okul bünyesinde ana sınıfları olarak dönüştürülen ana okullarındaki müdür yardımcıları tercihlerinde nereleri yazabilir? Ortaokul bünyesinde açılan anaokulu dönüştürülürse buradaki müdür yardımcısı ortaokul kadrosuna mı atanır? Başına gelen vardır, nasıl bir süreç izleniyor acaba?

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