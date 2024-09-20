Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2024 01:01
1 yıl yeni alımlara başvuramama
bazı sebeplerden dolayı şubat ayında 1 ay çalışıp sözleşmeli memurluktan istifa ettim 2024 kpss puanı ile adalet bakanlığının alımlarına başvurabilirmiyim

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