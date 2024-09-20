üniversiteden belediyeye geçiş

yazılım mühendisiyim üniversitede mühendis kadrosunda görev yapıyorum nakil için belediyeye başvurdum ama mühendis kadrosu yok denildi eğer herhangi bir kadroya gelmek istersen yaz denildi. şimdi ben gitsem süreç nasıl işleyecek orada şey denildi mühendis kadrosu açılınca direkt seni alırlar bu konu hakkında bilgisi olan var mı

yazılım mühendisiyim üniversitede mühendis kadrosunda görev yapıyorum nakil için belediyeye başvurdum ama mühendis kadrosu yok denildi eğer herhangi bir kadroya gelmek istersen yaz denildi. şimdi ben gitsem süreç nasıl işleyecek orada şey denildi mühendis kadrosu açılınca direkt seni alırlar bu konu hakkında bilgisi olan var mı