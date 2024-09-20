Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Eylül 2024 03:41
üniversiteden belediyeye geçiş
yazılım mühendisiyim üniversitede mühendis kadrosunda görev yapıyorum nakil için belediyeye başvurdum ama mühendis kadrosu yok denildi eğer herhangi bir kadroya gelmek istersen yaz denildi. şimdi ben gitsem süreç nasıl işleyecek orada şey denildi mühendis kadrosu açılınca direkt seni alırlar bu konu hakkında bilgisi olan var mı

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