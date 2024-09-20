Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Eylül 2024 08:02
Ücretliye hangi sınıf verilir?

Merhaba. Görev yaptığım ilkokulda 2 öğretmendik. 1 imiz müdür olunca ben tek sınıf öğretmeni kaldım. Ben geçen sene 1 leri okuttuğumdan bu sene 2 lerle devam etmek istiyorum. 1. sınıflara ücretli verebilir mi?

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