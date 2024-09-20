657 tıbbi sekreter becayis istanbul il ici

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Tayinim olmuyor asla nolur yardımSağlık Ocağında HemşireTayin dilekçesi kaç günde belli olurÜnvan değişikliğiHer İki Eşte Sağlık Bakanlığında çalışıyorsa tayin başvurusu red gelmeye devam ediyorEş durumu tayini redİl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Sevk kağıdı nasıl alınırRadyoloji için erken emeklilik kalktığı söylenitsiil ici ve iller arası tayin çok acil önemli bilen cevaplarsa sevinirim.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !