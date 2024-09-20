KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Eylül 2024 10:32
2024 KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı.

Arkadaşlar kimler kaç

puan aldı bölüm ve sıralama nedir?


hatice b
Aday Memur
20 Eylül 2024 10:37

sizde yazsaydfınız


Anrokuzan
Aday Memur
20 Eylül 2024 10:44

85.62 Bilgisayar Programcılığı(3249) Bilgisayar Işletmeni şansı nedir il önemli değil


hatice b
Aday Memur
20 Eylül 2024 10:45

sıralamanız kaç


Produss
Daire Başkanı
20 Eylül 2024 10:51

100,25 net 96,00 puan 81 sıralama benim


sbl-çtn
Aday Memur
20 Eylül 2024 10:53

Benimde 85.06 alım sayısına bağlı

Anrokuzan, 1 saat önce

85.62 Bilgisayar Programcılığı(3249) Bilgisayar Işletmeni şansı nedir il önemli değil


Produss
Daire Başkanı
20 Eylül 2024 11:01

sizin puan kaç

hatice b, 1 saat önce

sıralamanız kaç


yunusbeq
Aday Memur
20 Eylül 2024 11:07

85.8 bilgisayar programcılığı

Toplam 7 mesaj

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