KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Eylül 2024 10:32
2024 KPSS Önlisans Sonuçları Açıklandı.

Arkadaşlar kimler kaç

puan aldı bölüm ve sıralama nedir?


hatice b
Aday Memur
20 Eylül 2024 10:37

sizde yazsaydfınız


Anrokuzan
Aday Memur
20 Eylül 2024 10:44

85.62 Bilgisayar Programcılığı(3249) Bilgisayar Işletmeni şansı nedir il önemli değil


hatice b
Aday Memur
20 Eylül 2024 10:45

sıralamanız kaç


Produss
Daire Başkanı
20 Eylül 2024 10:51

100,25 net 96,00 puan 81 sıralama benim


sbl-çtn
Aday Memur
20 Eylül 2024 10:53

Benimde 85.06 alım sayısına bağlı

Anrokuzan, 11 saat önce

85.62 Bilgisayar Programcılığı(3249) Bilgisayar Işletmeni şansı nedir il önemli değil


Produss
Daire Başkanı
20 Eylül 2024 11:01

sizin puan kaç

hatice b, 11 saat önce

sıralamanız kaç


yunusbeq
Aday Memur
20 Eylül 2024 11:07

85.8 bilgisayar programcılığı


Kanziletto
20 Eylül 2024 12:24

Hocam 2018 gibi gelecek diye korkuttunuz valla ama gayet iyi geldi 98 netle 165. oldum tercih vereceğim bölümler sizinle aynı

Produss, 11 saat önce

100,25 net 96,00 puan 81 sıralama benim


Luck19
Aday Memur
20 Eylül 2024 12:41

84.535 puanım bilgisayar programcılığı

Anrokuzan, 11 saat önce

85.62 Bilgisayar Programcılığı(3249) Bilgisayar Işletmeni şansı nedir il önemli değil


Produss
Daire Başkanı
20 Eylül 2024 13:34

2018 kadar kolay demedim. ama bir tık zor dedim.

Kanziletto, 9 saat önce

Hocam 2018 gibi gelecek diye korkuttunuz valla ama gayet iyi geldi 98 netle 165. oldum tercih vereceğim bölümler sizinle aynı


Buse Dönmez
Aday Memur
20 Eylül 2024 15:45
sosyal güvenlik 72.5 puan atama olur mu

Nefes kesici
20 Eylül 2024 18:32

Genel sıralama 5200'e yakın geldi. Radyoloji tekn. atanma şansı var mı?


Furkan 23
Aday Memur
20 Eylül 2024 18:38

Kaç puan hocam sizin

Nefes kesici, 3 saat önce

Genel sıralama 5200'e yakın geldi. Radyoloji tekn. atanma şansı var mı?


Nefes kesici
20 Eylül 2024 19:46

88.158 hocam.

Furkan 23, 3 saat önce

Kaç puan hocam sizin


mbaöö
20 Eylül 2024 19:55
93.33 puan aldım sağlıkçıyım. atanabileceğim şartları güzel düz memurluklar var mıdır?
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