Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Eylül 2024 10:42
Ortopediden D dilimi alanlar

Değerli meslektaşlarım, belli bir süre önce sağ femur kemiğim kırıldı ve kemik için intramedüller çivi, üst kalça kısmına 2 vida ve diz kapağına yakın 2 vida takıldı ömür boyu çıkmayacak dedi ameliyatı yapan doktorum. Şuanda görev başındayım. Kemikte henüz kaynama yok üzerine yük verdikçe ağrılarım çok artıyor yürüyemiyorum resmen. Kontrole gittiğim doktorlar genelde asistan oldukları için sağlık yönetmeliği konusunda bilgileri yok denecek kadar az sorduğum soruların cevabını alamıyorum. Dilim raporu için başvursam sonuç ne olur, daha önce böyle bir şey yaşayan var mı yardımcı olabilir misiniz


Kırmızı Hap
Memur
20 Eylül 2024 11:04

Personel büroya gidip dilim raporu için sevk istemen gerekiyormuş. Sevk verdikleri heyet değerlendiriyormuş.

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