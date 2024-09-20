Danıştay Milletvekiline Dava açma Hakkın Yok Demiş Keşke Demese İmiş Yazık Olmuş

Bugün internet haber medyasından öğrendiğimiz kadarıyla öğretmen alımlarına getirilmiş olan sözlü mülakat kuralı ve Yönetmeliğe karşı Milletvekili tarafından açılan davada "Geçtiğimiz günlerde Danıştay 12. Daire Başkanlığı mülakat için açılan beş davayla ilgili 'yürütmenin durdurulması talebinin reddine' karar verdi. Edindiğimiz bilgilere göre Danıştay'ın verdiği karar öğretmenlerin merakla beklediği mülakat davası değil. İdari yargıda temel kural, hakkı ve menfaati ihlal edilen kişiler tarafından dava açılabilir. Söz konusu kararda milletvekilleri başvuruda bulunduğu için Danıştay yetkisizlikten ret kararı verdi. Burada bitmiş bir süreç yok çünkü eğitim sendikalarının açtığı davada noktalanan bir durum söz konusu değil." böyle bir karar verildiğini internet haberlerinden okuyunca çok üzüldüm. Çünkü Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası ile "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü ile kamu görevlileri Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş ve ilgili hükümde geçen atanma, hak ve yükümlülük ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği güvence altına alınmıştır. Başka bir ifade ile yetki yasama organına verilmiştir. Danıştayın Milletvekilinin yetkisinde olan bir konuda açtığı davayı yetkisizlik sebebi ile reddetmesi kabul edilemez. Danıştayın asıl bu konu yasama organı tarafından kanunla düzenlenecek bir kanu Anayasa böyle emrediyor diyip Bakanlığın çıkardığı Yönetmeliği iptal etmesi gerekiyor. Ayrıca Anayasamızın Yasama yetkisi başlıklı 7. maddesi "Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez." Bir vekil zaten Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan herkesi temsil ettiğinden zaten dava açabilir. Bunun tartışması olmaz lütfen biz bir hukuk Devletiyiz özellikle Mahkemelerimizin bu tür hukuk dışı kararlar vermesi kabul edilemez. Sonuç olarak temel kuralları ve çerçevesi yasama organı tarafından belirlenerek kanun ile getirilmiş bir sözlü mülakat kuralı olmadığından 20 bin sözleşmeli öğretmen kpss puan üstünlüğüne göre atanacak. Anayasa böyle emrediyor nokta.