Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Eylül 2024 11:04
icra

arkadaslar bu ay büyük ihtimal maasıma icra gelecek korkmayın aranızda para toplayın borcumu ödeyin demiyecem merak ettiğim şu banka icraya verirken ödediğim taksitleri göz ardımı eder yoksa kalan borc üzerinden mi icraya verir


bariserez
20 Eylül 2024 11:26

icra katibiyim, güncel borcun neyse onun üzerinden icra takibi yapılır, farklılık olursa itiraz et

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