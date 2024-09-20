Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2024 11:25
Mühendislik mezunu icra katibi

Herkese iyi günler yüksek lisans öğrenimi devam etmekte bilgisayar mühendisliği mezunu icra katibiyim. Memuriyette devam ettiğim süre boyunca gerek özel sektör gerek kamuda bilişim personeli şartı olan ilgili meslekte 3-5-7 yıl gibi kriterleri haliyle karşılayamıyorum. Adalet bakanlığı ünv değişikliği açmadan kurum içi yükselme gibi durum da söz konusu değil, kurum değişikliği zaten hayal... hal böyle olunca özele yarı fiyatla geçmek de saçma oluyor, yol gösterebilecek önerisi olan var mıdır ? bir an önce kendi işimi en kolay şekilde nasıl yapabilirim?

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