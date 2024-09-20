Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Eylül 2024 11:26
Asgari Ücret ve Memur Maaşı
Yılbaşında asgari ücrete %50 artış olacağı konuşuluyor memura büyük ihtimal %9,5 verilecek aradaki makas iyice kapanıyo sendikalar şu kış uykunuzdan uyanma vaktiniz geldi boşuna mı yıllarca okuyup sınavlara girip memur olduk biz sağa sola adamlarınızı yerleştirmekten fırsat bulursanız bi zahmet haklarımızı arayın biraz

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