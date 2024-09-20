Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Eylül 2024 11:30
Derece kademe Hk.

C.m.b olarak görev yapıyorum önlisans mezunuydum 7/2 idi derece kademem bu sene lisansa tamamladim dilekcemle birlikte diplomamı yolladım sisteme mezuniyeti işlediler ancak derece kademem değişmedi ardında 1 kez daha dilekçe yolladım ve sonuç yine aynı... Emsale mi takiliyorum diye arayıp soruyorum hayır düzelir diyorlar aradan 4.5 ay geçti... Aynı durumda bir arkadaşım var oda önlisanstan lisansa isletti 2 yan aldı bu konuda bilgisi olan abilerim yardımcı olabilir mi teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEmekli ikramiyesi İddia bağımlısı eşDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıBankalardan kredi kartı alamıyorumPolis emeklileri sadaka değil, hakkını istiyorYaşadığım psikiyatrik sorun26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarİcra dosyasının risk merkezinde açık gözükmesi

Sözlük

geçmiş deniz seviyesi 1 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 2 çocuğu özel okulda okutmak 3 gram gümüş 2 ibrahim tatlıses 1 Uyku 3 sözlük bayanı 4 güne bir tespit bırak 3 kucak dolusu güllerle eve gelmek 4 körler sağırlar,birbirini ağırlar. 2

Son Haberler

Kaymakamlıktan 'Belediye birimleri binadan atıldı' iddiasına açıklamaKPSS Ön Lisans cevap kağıtları erişime açıldıKonya Ovası'nda 24 obruk tek fotoğraf karesine sığdı2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi hafta sonu yapılacakOrtak Türk Alfabesi ile ilgili ortak bildiri yayınladı

Editörün Seçimi

Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !