Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Eylül 2024 11:30
Derece kademe ilerlemesi hakkında

C.m.b olarak görev yapıyorum önlisans mezunuydum 7/2 idi derece kademem bu sene lisansa tamamladim dilekcemle birlikte diplomamı yolladım sisteme mezuniyeti işlediler ancak derece kademem değişmedi ardında 1 kez daha dilekçe yolladım ve sonuç yine aynı... Emsale mi takiliyorum diye arayıp soruyorum hayır düzelir diyorlar aradan 4.5 ay geçti... Aynı durumda bir arkadaşım var oda önlisanstan lisansa isletti 2 yan aldı bu konuda bilgisi olan abilerim yardımcı olabilir mi teşekkürler

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