Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Eylül 2024 11:45
tıbbi sekreter mi anestezi mi
arkadaşlar tıbbi sekreter ve anestezi diplomam var. çalışan arkadaşlara soruyorum hangisi ni tercih etmeliyim. artı si eksi si nedir?

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