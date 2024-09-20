KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Eylül 2024 11:46
3290 Elektrik mezunu önlisans adayları toplanalım

Puanlar nasıl arkadaşlar 82 puan 30.000 sıralamaya istanbul gelir mi sizlerde sonuçlarınızı yazarsanız sevinirim

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