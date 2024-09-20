KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Eylül 2024 12:48
3249 Bilgisayar Programcılığı

Arkadaşlar puanlar ne durum da benim 85.2


nhympe47
20 Eylül 2024 12:51

91.7


alponco
Aday Memur
20 Eylül 2024 13:04

80,12 ile yerleşme imkanım olurmu ? sıralamanız kaç acaba .


nhympe47
20 Eylül 2024 13:15

benimkini soruyorsanız 1052


Cengiz Altun
20 Eylül 2024 13:16

Puan kaç hocam

nhympe47, 52 dk. önce

benimkini soruyorsanız 1052


nhympe47
20 Eylül 2024 13:16

ayrıca sınava ilk kez giriyorum atamalar hakkında çok bilgim yok başkasına sorarsanız daha iyi olur

nhympe47, 52 dk. önce

benimkini soruyorsanız 1052


nhympe47
20 Eylül 2024 13:17

91.7

Cengiz Altun, 51 dk. önce

Puan kaç hocam


Produss
Daire Başkanı
20 Eylül 2024 13:31

Bende 3 bölüm var . Bilgisayar mekatronik elektronik(okuyorum) 96 puan aldım


Produss
Daire Başkanı
20 Eylül 2024 13:33

Tebrik ederim güzel puan . Muhtemelen ilk atama olur. Güzel yerleri tercih et

nhympe47, 1 saat önce

91.7


nhympe47
20 Eylül 2024 13:58

teşekkür ederim


nhympe47
20 Eylül 2024 13:59

siz nereyi istiyorsunuz veya hangi bölümden tercih ediceksiniz

Produss, 36 dk. önce

Bende 3 bölüm var . Bilgisayar mekatronik elektronik(okuyorum) 96 puan aldım

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