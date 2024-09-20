Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Eylül 2024 13:03
Uzman Çavuş - Ösym İle Atanma

Merhabalar 3269 S.K Uzman Çavuşum. Önlisans Kpss'den iyi bir puan aldım. Sene sonu sözleşmem dolacak. Yenileyip yenilememe konusunda kararsızım. Uzman çavuş olarak çalışırken Ösym'nin merkezi ataması ile başka bir kuruma atanırsam geçiş yapabilirmiyim. Oluyorsa bunun hakkında bir kanun veya düzenleme var mı. Şimdiden teşekkürler.

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