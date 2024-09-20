Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2024 13:19
Mazeret Tayini hakkında bilgisi olan var mı acaba ?

Merhaba değerli arkadaşlar, sağlık mazereti olarak tayin yazmak istiyorum, nasıl bir yol izleyebilirim deneyimi , tecrübesi olan var mı acaba ?

İ.K.M olarak görev yapmaktayım.


E.Kayı Han
Editor
20 Eylül 2024 13:37

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