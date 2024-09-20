Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Eylül 2024 13:46
2024 önlisans atama

Merhaba laboratuvar mezunuyum 85 puan aldım atanır mıyım?, yakın zamanda alım haberi varmı ve branş bazında sıralamamı nerden görebilirim

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