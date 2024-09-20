Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2024 14:30
Adalet Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na Geçiş hakkında.

Merhaba herkese. 5 yıllık kadrolu İKM'yim. Bu sene tıbbi sekreterlik kazandım. Allah nasip ederse tıbbi sekreterliğe KPSS puanıyla geçiş yapmak istiyorum. 3+1 sözleşmeli tıbbi sekreterliğe, kadrolu İKM olarak geçmem mümkün mü? Mümkünse nasıl oluyor? Yardımcı olursanız sevinirim.


Devir Kötü
Şube Müdürü
20 Eylül 2024 15:44

Burda başka birinin tecrübesi mevcut

https://forum.memurlar.net/konu/2569237/kurumlar-arasi-gecis-rehberi-tecrube-icerir.html

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