Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Eylül 2024 14:56
A Haber asgari ücret 24-25 bin olacak derken muhalif basın 20.000 diyor.

Bakalım hangisi tutturacak.


Kalet
Daire Başkanı
20 Eylül 2024 14:57

EDM/AÜ paritesi açısından konu bizi de ilgilendirmektedir.

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