KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Eylül 2024 15:08
73 puan ile ne yapılabilir

Merhabalar.

Puanım 73,19240

Sıralamam: 147.400

adalet myo mezunuyum bu puanla ne yapabilirim yönlendirebilir misiniz?

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