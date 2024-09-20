Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Eylül 2024 15:35
Öğretmen 50 yaşında istege bağlı emekli olabilmeli

58 yaş nedir bu şartlarda tükeniyoruz


kimuni
Daire Başkanı
20 Eylül 2024 15:41

olmak isteyen var mıdır ki? maaş ciddi düşüyor da pek bilginiz yok galiba.

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