Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Eylül 2024 15:51
Kadrolu Öğretmenin İstifa Sonrası Geri Dönüşü
Yakın arkadaşım yurtdışına gitme planı var kadrolu öğretmen. İstifa ettiği taktirde 4-5 yıl sonra geri dönünce istifa sonrası açıktan atamayla tekrar MEB e sınavsız dönebiliyor mu yoksa bu alımı meb için yıllar önce kapattılar mı

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