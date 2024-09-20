Kadrolu Öğretmenin İstifa Sonrası Geri Dönüşü

Yakın arkadaşım yurtdışına gitme planı var kadrolu öğretmen. İstifa ettiği taktirde 4-5 yıl sonra geri dönünce istifa sonrası açıktan atamayla tekrar MEB e sınavsız dönebiliyor mu yoksa bu alımı meb için yıllar önce kapattılar mı

Yakın arkadaşım yurtdışına gitme planı var kadrolu öğretmen. İstifa ettiği taktirde 4-5 yıl sonra geri dönünce istifa sonrası açıktan atamayla tekrar MEB e sınavsız dönebiliyor mu yoksa bu alımı meb için yıllar önce kapattılar mı