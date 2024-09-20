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Editörler : supporters.


20 Eylül 2024 16:21
Yıl Olmuş 2024

Yıl olmuş 2024

modern çağda olduğumuza olan inançla bu güne yakıştıramadığımız şeyleri yazarız diye düşündüm ben ama...

İştirak eden olur umarım :)))

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