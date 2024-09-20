Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


20 Eylül 2024 16:40
2214-A veya 2219 Tübitak Bursu - Avustralya-Sydney Üniversitesi

Sevgili Arkadaşlar, Merhaba,

Konu kısmında bildirdiğim burslar aracılığı ile Avustralya'ya gidecek hocalarım var ise bilgi alışverişi yapmak amacıyla buraya yazıyorum.

Özellikle vize süreçlerinin hemen hemen online yürütülmesi nedeniyle o aşamada deneyimi olan veya bilgi sahibi olabilen kişilere erişme ihtiyacı duyuyorum.

Vize olarak kapsamımıza uyanın Temporary Activity visa (subclass 408) Research activities (https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408) olduğunu düşünüyorum.

Bilgi alışverişi için daha aktif iletişim kanallarını da kullanabiliriz,

Tüm Bursiyer hocalarımı tebrik ederim,

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