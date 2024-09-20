Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Eylül 2024 16:47
sorumluluk sınavı hk.

arkadaşlar mezun olduğum lisans alanının dışında bir zümreden sınav görevi verildi. Ben de genelde hiçbir şeyi son güne veya son dakkaya bırakmayı sevmediğimden soruları hazırladım (ilgili müfredat)

neyse, bu soruları da okulda o zümreden tek kişinin olduğu öğretmene ilettim ve o öğretmende bana

hocam bu soruları yapamazlar demeye getirdi hatta öyle dedi. bende tamam siz hazırlayın dedim. (zaten kendi alanı)

neyse, soruları geç de olsa hazırladı ve değerlendimeyi de kendisine bıraktım.

ve hiçbir öğrenci geçemedi.

ben de durumu okul müdürüne bildirmeli miyim dedim kendi kendime , bir daha bu zümreden sorumluluk sınav görevi almak istemiyorum diye. Mantıklı olur mu bu? Okulda görevlendirmeyim.

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