Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Eylül 2024 16:47
Sorumluluk sınavı

arkadaşlar mezun olduğum lisans alanının dışında bir zümreden sınav görevi verildi. Ben de genelde hiçbir şeyi son güne veya son dakkaya bırakmayı sevmediğimden soruları hazırladım (ilgili müfredat)

neyse, bu soruları da okulda o zümreden tek kişinin olduğu öğretmene ilettim ve o öğretmende bana

hocam bu soruları yapamazlar demeye getirdi hatta öyle dedi. bende tamam siz hazırlayın dedim. (zaten kendi alanı)

neyse, soruları geç de olsa hazırladı ve değerlendimeyi de kendisine bıraktım.

ve hiçbir öğrenci geçemedi.

ben de durumu okul müdürüne bildirmeli miyim dedim kendi kendime , bir daha bu zümreden sorumluluk sınav görevi almak istemiyorum diye. Mantıklı olur mu bu? Okulda görevlendirmeyim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Eylül 2024 00:11

Brans ogretmeni varken sizin hazırlamanın uygun olmamış. İkincisi görev bu branş öğretmeni tekse yanina biri yazılacak. Gönüllü değilseniz söylersiniz. Zorunda olmadikca yazmazlar


kimuni
Daire Başkanı
21 Eylül 2024 00:51

ne düşündünüz yada dikkatli okudunuz mu bilmiyorum.

ama ben olaya şu zaviyeden bakmıştım açıkçası.

Evet alanım olmadığını zaten bildiğim için olsa gerek o alanın müfredatını açıp tek tek kontrolö ettim soruları hazırlarken. Bu bir.

ikincisi, soruları hazırlarken extra düşündüm emek sarfettim ve bence sorular öğrencilerin seviyesine daha uygundu.

neyse, buna rağmen beyefendi bana "bu soruları yaoamazlar hocam" deyip tüm öğrencileri bırakacak şekilde bir sınav hazırladı. böyle diyorum çünkü hepsi kaldı zavallılar. Hoş geçirmek zorunlu değil bunu zaten biliyorum. Ama bana kalkıp "hocam bu soruları yapamazlar" deyip bir de kendi hazırladığı sorulardan tamamının kalması bence ifadesinde tutarsız olduğunu düşündürdü ister istemez.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Eylül 2024 01:14

Sorular kötü ya da iyi açısından söylemedim. Branş öğretmeni varken etik olmaz diye dedim.

kimuni, 10 saat önce

ne düşündünüz yada dikkatli okudunuz mu bilmiyorum.

ama ben olaya şu zaviyeden bakmıştım açıkçası.

Evet alanım olmadığını zaten bildiğim için olsa gerek o alanın müfredatını açıp tek tek kontrolö ettim soruları hazırlarken. Bu bir.

ikincisi, soruları hazırlarken extra düşündüm emek sarfettim ve bence sorular öğrencilerin seviyesine daha uygundu.

neyse, buna rağmen beyefendi bana "bu soruları yaoamazlar hocam" deyip tüm öğrencileri bırakacak şekilde bir sınav hazırladı. böyle diyorum çünkü hepsi kaldı zavallılar. Hoş geçirmek zorunlu değil bunu zaten biliyorum. Ama bana kalkıp "hocam bu soruları yapamazlar" deyip bir de kendi hazırladığı sorulardan tamamının kalması bence ifadesinde tutarsız olduğunu düşündürdü ister istemez.


Abıhayat2
Memur
21 Eylül 2024 07:45
kimuni haklıdır. branş hocasının ne haddine beğenmemek. "abe emektir" deseymiş. ah ego, ah sen neler neler yaptırıyor, soyletiyorsun millete...
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