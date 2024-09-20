Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Eylül 2024 16:49
MEB NEYİ GİZLİYOR? Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını yayınlayıp

MEB NEYİ GİZLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı?nın sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını yayınlayıp yarım saat sonra kaldırdı

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