Kitlerin kaldırılması, bazı müdürlerin birleşmesi

Merhaba, ekim ayında devlet yapılandırılması olacağı yönünde hergün bir haber çıkmasının nedeni şudur :kişilerin dinlenilme arzuları, merak ettirme çabaları ile kendi 'reyting' lerini diri tutma çabası,, bunlar kafanızı karıştırabilir.

Meclis açılacak ekonomik reformun 3.ayağı kitlerin yapılanması gerçekleşecek. Böylece iç paranın hacimli hareketi devlet üzerine doğru yapılacak. Bu özelleştirme ve özerkleştirme enflasyonu geriletip döviz rezervini artıracaktır.

Ayrıca 5 yıllık orta vadeli programda istihdam giderlerini realize edecektir.

Liberalleşme olmazsa olmazdır. Genel müdürlüklerin kayınço çiftliğine dönmesi, kurumların imajlarının geri döndürülemez şekilde zayıflaması, birileri iş bulsun diye saçma diplomasiler bürokrasiler nedeni ile devlet doğrudan gelir kaynaklarından vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Artık taşınamayacak yük yüklenmiş, yük atılmasının tek yolu treni özelleştirmektir

Çok acı. Sistematik bir ihanetin parçası olmadığımı ve bunun göz göre göre geldiğini söyleyebilirim.

İnşallah vatansever hayırlı kimseler yönetici olur.

Mayın eşeği ile alışmış eşeğin farku yoktur. Alışmış eşek ot ile sopayı bilir. İkisinede hainlik yaptırılabilir. Fetö gibi.

Devletin çadır olmadığını, dünkü devlet olmadığını biliyorum.