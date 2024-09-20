Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2024 17:40
Adalet Bakanlığı vs merkezi atama

Merhaba, Ben Adalet Bakanlığı ikm ye başvurmak istiyorum fakat kabul edildim ve mülakata çağrıldım diyelim. Çağırıldığım zamanda da merkezi atama başvuruları gelirse başvurabilir miyim?

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