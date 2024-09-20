Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Eylül 2024 17:51
2024 önlisans kpss
ameliyathane hizmetleri mezunuyum. puanım 82 sıralamam 31 bin. atanma ihtimalim nedir acaba. branş sıralamalarının açıklanmasını bekliyorum. genel olarak alımlarla ilgili bilgisi ya da öngörüsü olan var mı? alımlar sizce nasıl olur önlisans sağlıkçılar için.

scrubbey
20 Eylül 2024 18:26
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