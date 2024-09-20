2024 önlisans kpss

ameliyathane hizmetleri mezunuyum. puanım 82 sıralamam 31 bin. atanma ihtimalim nedir acaba. branş sıralamalarının açıklanmasını bekliyorum. genel olarak alımlarla ilgili bilgisi ya da öngörüsü olan var mı? alımlar sizce nasıl olur önlisans sağlıkçılar için.

ameliyathane hizmetleri mezunuyum. puanım 82 sıralamam 31 bin. atanma ihtimalim nedir acaba. branş sıralamalarının açıklanmasını bekliyorum. genel olarak alımlarla ilgili bilgisi ya da öngörüsü olan var mı? alımlar sizce nasıl olur önlisans sağlıkçılar için.