KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Eylül 2024 18:32
Jsga sivil memur alımı

Merhaba ben Jsga sivil memur alımlarında fazla kilo problem olur mu heyet sağlam raporu verir mi tüm branşlar sağlam sadece kilo sorunu var biraz

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