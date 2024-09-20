KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Eylül 2024 18:56
kpss önlisans 65 puan ile ne yapabilirim
merhabalar kpss ön lisans sınavından 65 aldım alım olur mu acaba bilgisi olan var mı yardımcı olabilecek?

Çok Yazılan Konular

Çaykur belge teslimi sonrası3249 Bilgisayar Programcılığı2024 KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı.KPSS lise puanı ile3249 2024 KPSS Burada toplanalımKPSS Ortaöğretim 72-74 Puanla Temizlik Personeli Olarak Atanmak Çok Mu Zor?Ortaogretim KPSS net sayıları2024 KPSS Önlisans 3292 MekatronikRadyoloji teknikerleri burayaKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.

Sözlük

paranın parayı çekmesi 1 maudie film 1 boku yiyen kepçesini yanında taşır 4 şu an çalan şarkı 1 ankaragücü 2 acbüz zeneb 1 bu mümkün olabilir mi 2 deplasman yasağı 1 sorma ne haldeyim 4 düstur 1

Son Haberler

Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBu hafta yatırım araçlarının performansı'Türkiye küresel sistemin işleyişi konusunda öneriler sunmaya devam edecek'SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenlemeBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !