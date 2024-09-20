Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2024 19:03
4B Destek Personeli (Şoför)'den Sağlık Bakanlığı Röntgen Teknikerliğine Geçiş

Arkadaşlar merhaba. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri mezunuyum.2024 Kpss Ön lisans puanım 79.4.Kendi bölümümde atanma ihtimalim şuan çok zor.4/B Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) kadrolarına tercih versem gelme ihtimali var mı ? ( Başvuruda istenilen ehliyet tiplerini alacağım) Ve olur da 4/B Sözleşmeli şoför olarak atandım işe başladım 1 2 yıl sonra kendi bölümümün puanları düştü , cezasız ve bekleme süresi olmadan geçiş yapabilir miyim ?

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Düşüncelerinizi merak ediyorum.

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