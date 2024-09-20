KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Eylül 2024 19:50
76 puan ile muhasebe bölümünden atanabilme ihtimalim var mı?

Arkadaşlar bu puan ile alanımdan atanabilir miyim?

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