Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Eylül 2024 20:06
Duruşma izni

Arkadaşlar merhaba haftaya adliyede bir duruşmam var. Okula o gün gidemeyeceğim daha önce böyle bir izin hiç almadım.Dilekçe mi yazmam gerekiyor izin için yoksa idareye belirtmem yeterli olur mu


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
20 Eylül 2024 21:01

Dilekçe yazman gerek.

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